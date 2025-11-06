Оккупантов удалось вытеснить из северной части Купянска, но бои продолжаются: Трегубов рассказал о ситуации

В Купянске на Харьковщине продолжаются бои с захватчиками, из северной части города их удалось вытеснить. Ситуация все еще является шаткой и напряженной.

Об этом рассказал Виктор Трегубов, начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил. В эфире телемарафона "Единые новости" он отметил, что враг пытается давить на нашу оборону и продвигаться вперед.

"По состоянию на сейчас (6 ноября. – Ред.) был ряд контратак в северной части города, россиян удалось вытеснить, но ситуация шаткая. Идут бои в городе, которые динамично меняются. Хотя удалось отбросить россиян, но в городе все еще непросто", – сообщил представитель УОС.

Тактика россиян в Купянске заключается в том, что они пытаются занять относительно защищенные от беспилотников здания, накопить там живую силу и продвигаться дальше.

Такой подход можно назвать стандартным: он наблюдается вдоль всей линии разграничения.

Ситуация в Волчанске

Трегубов сообщил, что этот город, расположенный на севере области, полностью разрушен. Россияне пытаются вытеснить украинские войска из южной части населенного пункта.

"В плане контроля там ситуация для нас неприятная", – констатировал он.

Трегубов добавил, что враг почти не использует тяжелую технику на Харьковском направлении, поскольку она почти сразу поражается украинскими беспилотниками.

Как писал OBOZ.UA, 3 ноября президент Владимир Зеленский утверждал, что в Купянске на тот момент оставалось до 60 российских военнослужащих, и украинские силы имели четкие планы их уничтожения.

