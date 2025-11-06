УкраїнськаУКР
русскийРУС

Оккупантов удалось вытеснить из северной части Купянска, но бои продолжаются: Трегубов рассказал о ситуации

Дарья Дурова
War
1 минута
471
Оккупантов удалось вытеснить из северной части Купянска, но бои продолжаются: Трегубов рассказал о ситуации

В Купянске на Харьковщине продолжаются бои с захватчиками, из северной части города их удалось вытеснить. Ситуация все еще является шаткой и напряженной.

Об этом рассказал Виктор Трегубов, начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил. В эфире телемарафона "Единые новости" он отметил, что враг пытается давить на нашу оборону и продвигаться вперед.

"По состоянию на сейчас (6 ноября. – Ред.) был ряд контратак в северной части города, россиян удалось вытеснить, но ситуация шаткая. Идут бои в городе, которые динамично меняются. Хотя удалось отбросить россиян, но в городе все еще непросто", – сообщил представитель УОС.

Тактика россиян в Купянске заключается в том, что они пытаются занять относительно защищенные от беспилотников здания, накопить там живую силу и продвигаться дальше.

Такой подход можно назвать стандартным: он наблюдается вдоль всей линии разграничения.

Оккупантов удалось вытеснить из северной части Купянска, но бои продолжаются: Трегубов рассказал о ситуации

Ситуация в Волчанске

Трегубов сообщил, что этот город, расположенный на севере области, полностью разрушен. Россияне пытаются вытеснить украинские войска из южной части населенного пункта.

"В плане контроля там ситуация для нас неприятная", – констатировал он.

Трегубов добавил, что враг почти не использует тяжелую технику на Харьковском направлении, поскольку она почти сразу поражается украинскими беспилотниками.

Оккупантов удалось вытеснить из северной части Купянска, но бои продолжаются: Трегубов рассказал о ситуации

Как писал OBOZ.UA, 3 ноября президент Владимир Зеленский утверждал, что в Купянске на тот момент оставалось до 60 российских военнослужащих, и украинские силы имели четкие планы их уничтожения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!