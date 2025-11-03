'Даты определены': Зеленский анонсировал зачистку Купянска от российских оккупантов

В Купянске продолжается зачистка города от остатков российских оккупационных сил. На данный момент там остается до 60 российских военных, и украинские силы имеют четкие планы их уничтожения.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 3 ноября. Глава государства добавил, что в Покровске российские войска не имели успеха в последние дни, несмотря на массированные атаки управляемыми авиабомбами.

"Мы все зачистим. Даты определены, они были на Ставке. Делиться этой информацией пока не будем. Около 30% всех боевых действий на фронте приходится на Покровск. При этом 50% применения Россией КАБов идет именно туда. В городе сейчас 260–300 россиян", – отметил Зеленский.

Ситуация стабилизируется

Президент отметил, что украинские силы продолжают удерживать ключевые направления, в частности Лиманский и Краматорский. Там, по его словам, ситуация остается без существенных изменений и наблюдается стабилизация.

"На Константиновке продолжаются бои, ситуация пока без изменений. В Доброполье – непросто, наша операция продолжается", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что главная цель украинских военных – максимально уменьшить возможности россиян для наступления и не позволить врагу продвинуться дальше в Донецкой области.

Как ранее писал OBOZ.UA, на Покровском направлении украинские военнослужащие продолжают держать оборону и не дают врагу захватить районный центр. По состоянию на 1 ноября бойцы ГУР проводили в городе стабилизационные мероприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!