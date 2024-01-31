Оккупантов ждет только смерть: украинские разведчики рассказали об охоте на врага в Серебрянском лесу. Видео

Во время патрулирования в Серебрянском лесу в Луганской области защитники из 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" обнаружили вражескую ДРГ. Защитники вступили в бой с оккупантами, в результате чего враг понес потери в личном составе и отошел.

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Репортаж в зоне боевых действий вели журналисты ТСН, фрагмент видео с телемарафона опубликовал глава Луганской ОВА Артем Лысогор в своем Telegram-канале. Как отметили военные, вражеские диверсанты вернулись на свою базу не в полном составе.

Группа разведчиков "Хартия" имела задачу отыскать в секторе безопасную тропу для потенциальной контратаки, однако внезапно наткнулась на врага. Интенсивный стрелковый бой разразился молниеносно.

"Во время патрулирования обнаружили вражескую ДРГ, вступили в бой, противник отошел. У нас без потерь. Выходим из сектора", – докладывает один из военных руководству.

Как отмечают защитники, работа в секторе Серебрянского лесничества проходит каждый день, а в последнее время выезды проходят даже по несколько раз в сутки.

К тому же бои стали более оживленными. Интенсивность штурмовых действий то растет, то спадает, но они продолжаются все время.

В секторе круглые сутки летают снаряды. В сторону Вооруженных сил летит все: грады, минометы, кабы и авиационные бомбы. Однако украинские защитники стойко держат оборону и дают отпор оккупантам.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Украине за прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. Наши воины активно наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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