За сутки на фронте произошло 88 боевых столкновений, поражены два состава БК врага: Генштаб назвал самые горячие направления. Карта

На фронте в Украине за прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений. Наши воины активно наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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В частности, авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 ЗРК противника, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 31 января. Кроме того, ракетные войска ударили по еще одному району сосредоточения оккупантов и их техники, а также уничтожили 2 состава БК, 9 артиллерийских средств и 1 РЭБ противника.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток российские оккупанты нанесли по Украине 9 ракетных и 99 авиационных ударов, а также совершили 129 обстрелов с РСЗО – по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате терактов, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, оккупанты этой ночью атаковали Украину 20-ю БпЛА типа "Shahed-136/131". Силы и средства ПВО уничтожили 14 вражеских дронов.

Авиационным ударам подверглись: Леоновка Черниговской области; Поповка Сумской области; Устиновка Харьковской области; Новоегоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Колодцы, Клещиевка, Константиновка, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тонечко, Георгиевка, Новомихайловка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Орехов Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказалось более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

На Купянском направлении ВСУ отразили 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 7 атак оккупантов в районах Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника вблизи Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 15 безрезультатных штурмовых действий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW сообщили, что российские оккупационные войска продвинулись юго-западнее Бахмута на Донетчине. Вместо этого украинские войска восстановили утраченные позиции к северо-западу от Горловки.

– Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины более 30 тысяч бойцов росгвардии. Но в их задачу не входит непосредственное участие в боевых действиях, убежден военный эксперт Владислав Селезнев. Он считает, что их функции будут заключаться в первую очередь в "обеспечении безопасности во время проведения выборов".

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