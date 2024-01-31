Путин перебросил на захваченные территории 35 тысяч гвардейцев: Селезнев назвал цель

Страна-агрессор Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины более 30 тысяч бойцов росгвардии. Но в их задачи не входит непосредственное участие в боевых действиях.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев. "35 тысяч росгвардейцев – цифра, которую называет украинская разведка – задействованы для обеспечения безопасности гауляйтеров и оккупационных властей", – сказал он, говоря о подготовке выборов президента России, назначенных на март текущего года.

По оценкам эксперта, эти силы не будут использованы на передовой, поскольку еще в начале широкомасштабного вторжения в Украину подразделения росгвардии потерпели сокрушительное поражение.

"Такая попытка была в начале полномасштабного вторжения, в феврале-марте 2022 года. Чем это закончилось, мы прекрасно помним. Сожженные, уничтоженные, полностью разгромленные колонны росгвардейцев, которые ехали усмирять с помощью дубинок и спецсредств украинский народ. Они навсегда остались гнить в лесопосадках и на дорогах нашей страны", – напомнил Селезнев.

Он убежден, что на оккупированных территориях росгвардейцы будут выполнять другие функции. Прежде всего, "обеспечения безопасности во время проведения выборов".

"Конечно, это фарс в чистом виде, итоги голосования будут рисоваться в Москве, но будет создаваться определенная картинка для медиа", - подытожил эксперт.

Полную версию интервью с Владиславом Селезневым вскоре читайте на OBOZ.UA.

Как писал OBOZ.UA, в Центре национального сопротивления сообщили о том, что страна-агрессор Россия перебросила на временно оккупированные территории Украины подразделения росгвардии. По информации ЦНС, их задача – обеспечение безопасности коллаборантов и "избирательных участков".