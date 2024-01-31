Оккупанты продвинулись юго-западнее Бахмута, ВСУ вернули утраченные позиции возле Горловки: анализ боев от ISW

Российские оккупационные войска продвинулись юго-западнее Бахмута на Донетчине. В то же время украинские войска восстановили утраченные позиции к северо-западу от Горловки.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, в частности, что на геолокационных кадрах от 29 января видно, как подразделения российского 102 мотострелкового полка захватывают и зачищают позиции вблизи Бахмута, в дачной зоне вдоль дороги T0504 Бахмут-Ивановское.

Один из российских "военных блогов" утверждал, что оккупанты пытаются перехватить инициативу в районе Богдановки и Ивановского и подошли ближе к каналу Северский Донец на Донбассе к западу от Клищиевки. Кроме того, украинские и российские источники сообщали о продолжении позиционных боев вблизи Богдановки, Ивановского и Клищиевки.

Опираясь на информацию из открытых источников, аналитики отметили, что в районе Бахмута действуют подразделения российской 200-й мотострелковой бригады, 331-й и 299-й воздушно-десантные (ВДВ) полки и 83-я отдельная гвардейская бригада ВДВ.

Также на видео с геолокацией от 29 января, видно, как украинские войска атакуют и захватывают несколько позиций примерно в трех километрах северо-западнее Горловки.

Кроме того, 30 января позиционные боевые действия продолжались вблизи Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 января в ВСУ заявили, что враг пытается активно наступать на Купянском и Лиманском направлениях, ища слабые места в обороне украинских войск. Оккупанты наращивают применение дронов-камикадзе, осуществляют много артиллерийских и минометных обстрелов, но не имеют стратегических успехов.

– В сети показали, как выглядит Авдеевка Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Практически каждое здание разрушено или повреждено из-за вражеских обстрелов.

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