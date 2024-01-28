Сухопутные войска: РФ не имеет стратегических успехов на Купянском и Лиманском направлениях

Враг пытается активно наступать на Купянском и Лиманском направлениях, ищет слабые места в обороне украинских войск. Оккупанты наращивают применение дронов-камикадзе, наносят большое количество артиллерийских и минометных обстрелов, в то же время не имеют стратегических успехов.

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Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона 28 января. По его словам, минувшие сутки, как и все предыдущие дни, были "активными".

Враг не прекращал попыток совершать атакующие действия. На Купянском и Лиманском направлении было отражено 16 вражеских атак, сообщил Фитьо.

Он добавил, что оккупанты чаще стали использовать ударные БПЛА.

"Наблюдаем тенденцию к увеличению использования дронов-камикадзе. Если месяц назад это было 20-30 дронов-камикадзе в сутки, то сейчас мы наблюдаем от 40 и более", – сказал Фитьо.

В частности, за прошедшее на Купянском и Лиманском направлениях враг применил 43 дрона-камикадзе, совершил 657 обстрелов из артиллерии и минометов.

В свою очередь воины Сил обороны Украины обезвредили 267 оккупантов и 72 единицы вражеской техники.

Фитьо отметил, что большое количество артиллерийских обстрелов и уничтоженной техники РФ свидетельствует о том, что оккупанты активно пытаются наступать, ищут слабые места в обороне ВСУ.

Направление Купянска остается для противника приоритетным, сказал спикер.

Фитьо также рассказал, что на Бахмутском направлении военные страны-агрессора совершили 536 артиллерийских и минометных обстрелов. Силы обороны Украины уничтожили там 63 захватчика и 62 единицы техники РФ.

Стратегических успехов враг не имеют, добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW констатировали, что РФ увеличила темп наступления на Харьковщине. На Купянском направлении враг атакует к северо-востоку от райцентра и продвинулся к западу от Синьковки. Роспропаганда утверждает о захвате Табаевки к юго-востоку от Купянска, но подтверждений этому в настоящее время нет.

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