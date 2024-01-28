Оккупанты усилили давление на Купянском направлении: карты боев от ISW

Российская оккупационная армия увеличила темп наступательных операций в Харьковской области. В частности, на Купянском направлении враг проводит атаки к северо-востоку от районного центра.

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Также стало известно, что путинские войска недавно продвинулись к западу от Синьковки. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремлевские пропагандисты утверждают, что подразделения 47-й танковой дивизии якобы захватили населенный пункт Табаевка к юго-востоку от Купянска. Однако аналитики ISW не обнаружили доказательств, подтверждающих это утверждение.

В то же время позиционные бои продолжаютсяв районе Синьковки и к юго-востоку от Купянска, в районе Стельмаховки, Табаевки и Берестового. По словам главы Харьковскй областной военной администрации Олега Синегубова, наиболее интенсивные бои на Купянском направлении идут в районах Синьковки и Табаевки.

Кроме того, пресс-секретарь командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо сообщил, что большое количество российских артиллерийских ударов на Купянском направлении свидетельствует о том, что российские оккупанты пытаются продвинуться вперед.

Ранее аналитики разъяснили ситуацию насчет населенных пунктов Табаевка и Берестовое Харьковской области, о захвате которых заявили россияне. По состоянию на вечер 27 января эта информация, распространяемая на вражеских источниках, не соответствовала действительности.

Напомним, украинские военные объяснили, что захват оккупантами села Крахмальное в Купянском районе Харьковской области является штатной ситуацией, когда одна из воюющих сторон пытается оттеснить другую. Сам населенный пункт полностью разрушен и значительных изменений для фронта не несет.

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