Оккупанты активизировали попытки переброску техники на западный берег реки Оскол, – Трегубов

Российские оккупанты активизировали попытки переброски военной техники на западный берег реки Оскол на Купянском направлении. Хотя общее количество боев остается относительно небольшим, военные фиксируют рост активности врага.

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Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона. По его словам, ситуация в этом районе напоминает события января, когда оккупанты также пытались закрепиться на этом направлении.

"Оживились россияне на Лиманском, Купянском направлениях. Количество боестолкновений статистически невелико, но там достаточно активные попытки россиян перебрасывать технику на западный берег реки Оскол. То есть у нас фактически та же ситуация, что была примерно в январе", – сообщил Трегубов.

Трегубов добавил, что незначительные изменения происходят только в интенсивности боев и погодных условиях, однако общая обстановка остается стабильной.

Кроме Купянского направления, активные боевые действия продолжаются в Краматорске, Торецке и Новопавловке. Особенно напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где зафиксировано наибольшее количество боевых столкновений. В то же время, по словам Трегубова, позиции ВСУ здесь улучшились, что создает дополнительные трудности для противника.

"Единственное, что стоит отметить, что именно в направлении Покровска ситуация стала заметно лучше для нас и, соответственно, хуже для россиян, несмотря на то что он остается для них главной целью", – пояснил спикер.

Относительно изменений в тактике россиян Трегубов отметил, что принципиальных нововведений нет. Оккупанты продолжают использовать новые технические средства, в частности сетки для защиты от дронов и беспилотники на оптоволокне, которые могут прятаться вблизи объектов и атаковать в нужный момент. Однако эти изменения не столь значимы, чтобы повлиять на ход боевых действий или существенно изменить ситуацию на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил обороны Украины провели успешную операцию по уничтожению российских оккупационных войск на Купянском направлении. В результате ударов у врага было отминусовано, по предварительным подсчетам, не менее 35 оккупантов убитыми.

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