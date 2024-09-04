Оккупанты активизировались на Лиманском и еще двух направлениях: произошло 193 боевых столкновения – Генштаб

В течение вторника, 3 сентября, по всем направлениям фронта произошло 193 боевых столкновения Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Лиманском и Кураховском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины два удара с применением трех ракет, 62 авиационных удара с применением 82 КАБа, а также использовал для поражения 555 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и сбросили по одной авиабомбе на Макарово и Малое Веселое.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Глушковка и Берестовое подразделения Сил обороны отразили семь штурмов. Продолжается боестолкновение в районе Стельмаховки.

На Лиманском направлении за день российские войска 27 раз атаковали украинских защитников в районах восьми разных населенных пунктов. Возле Грековки, Невского и Новосадового произошло больше всего боестолкновений – шесть, девять и пять соответственно.

На Северском направлении враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского, Иванодарьевки и Спорного. Противник получил жесткий отпор и отошел.

На Краматорском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия в районе Часова Яра, а по одной атаке провел в районах Андреевки и Клещиевки.

На Торецком направлении, где оккупанты 14 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки и Торецка, 12 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются в районе Нью-Йорка.

На Покровском направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия. Там за сутки агрессор 60 раз атаковал наши позиции. Подавляющее большинство боеприкосновений произошло в районах Новогродовки и Михайловки. 12 боев до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, за день оккупанты на Покровском направлении потеряли 155 военнослужащих убитыми и 220 ранеными. Уничтожены шесть автомобилей и один МТ-ЛБ. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения шести артсистемам, трем автомобилям, одной бронемашине и танку.

На Кураховском направлении захватчики тоже достаточно активны – зафиксировано 46 вражеских атак. Три из них продолжаются. В основном бои продолжались в районах Константиновки, Украинска и Георгиевки. Оккупанты применяют бронетехнику – уничтожены десять БМП, один БТР, три мотоцикла и поврежден танк.

На Времевском направлении агрессор 10 раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки.

На Ореховском направлении остановлено шесть атак российских захватчиков неподалеку от Работино, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения провели пять безуспешных попыток прорваться в островную зону.

Как сообщал OBOZ.UA, директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не собирается отступать от Покровска. В то же время, отвод наших сил с Курщины был бы политически ошибочным.

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