'Будет давить до конца': эксперт назвал ключевое направление фронта для Путина и оценил события на Курщине

Директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин не собирается отступать от Покровска. В то же время, увод наших сил с Курщины был бы политически ошибочным.

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Об этом он сказал в интервью OBOZ.UA. Сунгуровский отметил, что делать точные прогнозы без знания целей Генерального штаба трудно, поскольку есть тактические и стратегические меры, которые остаются скрытыми.

"Если бы их было легко распознать, это облегчило бы задачу для российской разведки. Следовательно, прогнозы я бы делать не стал. Но могу сказать, что если сейчас предпринять увод наших сил из Курской области, это было бы не очень оправдано именно с политической позиции", – сказал он.

По словам эксперта, одна из основных целей ВСУ в этом регионе – занять территорию врага и предотвратить давление на Украину со стороны России по переговорам. Украина пытается обеспечить, чтобы любые переговоры не касались обмена территориями, а были направлены на возобновление принципа неприкосновенности границ.

Относительно военной стратегии, Сунгуровский отметил, что украинские войска могут удерживать свои позиции в Курщине, поскольку Путин не опрокидывает значительные резервы по другим направлениям. Главным ударным направлением для России остается Покровск.

"Он (Путин, – ред.) будет давить до конца. Это для него даже не красная, а розовая линия. Ибо проигрыш на этом направлении может ударить по его престижу. Следовательно, это и военная, и политическая цель", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW отметили, что командование РФ опрокинуло под Курск некоторые подразделения, предназначенные для усиления приоритетного наступления на Покровском направлении. Речь идет о передислокации ограниченных сил, но свидетельствует о том, что операция ВСУ все больше оказывает оперативное давление на противника, считают в Институте изучения войны.

В Покровске происходит масштабная эвакуация населения из-за приближающейся линии фронта. По состоянию на утро 2 сентября в городе осталось около 30 тысяч человек, в то время как более половины уже покинули свои дома. Также со 2 сентября в городе прекращают работу банки, продолжат работать только банкоматы. Это касается и других служб, предоставляющих услуги населению. Также в городе продлен комендантский час, передвижение разрешено только с 11:00 до 15:00.

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