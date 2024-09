Влияет оперативное давление ВСУ: Россия отправила под Курск подразделения из Покровского направления – ISW

Российское военное командование перебросило под Курск некоторые подразделения, которые были предназначены для усиления приоритетного наступления на Покровском направлении. Пока речь идет о передислокации ограниченных сил, но это говорит о том, что операция ВСУ все больше оказывает оперативное давление на агрессора.

Под его влиянием враг вынужден корректировать планы относительно своих наступательных операций во всех секторах по всему театру военных действий. Такой вывод сделали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики проследили за заявлениями российских источников, а также жалобами пользователей социальных сетей, которые в период 14 и 17 августа сообщали, что по крайней мере рота российской 15-й мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) уже передислоцирована с Покровского направления в Курскую область. Об этом писали также некоторые российские и украинские сообщества с открытыми источниками.

По данным ISW, элементы российской 15-й мотострелковой бригады были задействованы в наступательных операциях именно на самом приоритетном для Кремля направлении в Донецкой области. В частности, в середине и конце августа еще наблюдалось, что они действовали восточнее Покровска.

Организация OSINT Evocation.info 19 августа заявила, что Россия также передислоцировала элементы 1-й "Славянской" мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР" с Донецкой области под Курск. Эти оккупанты в конце июля и в августе 2024 года, по некоторым сообщениям, действовали на фронте в направлении Торецка и Покровска.

"Но мы не наблюдали никаких признаков того, что эти передислоцированные элементы ранее участвовали в боях на передовой на оцененных Россией приоритетном Торецком и Покровском направлениях", – отметил ISW.

По мнению экспертов, российское военное командование по-прежнему крайне нерасположено к выводу боеспособных подразделений из прифронтовых районов на этих участках. Хотя переброшенные подразделения, скорее всего, являлись резервными частями, которые оно намеревалось использовать для усиления своей группировки на этих участках фронта и предотвращения угрозы преждевременного завершения такой желаемой для Кремля операции.

"Переброска ограниченных элементов 15-й и 1-й мотострелковых бригад не окажет немедленного влияния на боевую обстановку на Покровском или Торецком направлениях, поскольку это небольшие силы. Остается неясным, перебросило ли уже военное командование РФ дополнительные резервы, предназначенные для своих наступлений на Покровск и Торецк, для отражения украинского вторжения в Курскую область", – подчеркнули в ISW.

При этом они отметили, что что до сих пор командование армией РФ избегало переброски каких-либо сил, запланированных для участия в наступлениях на Торецк и Покровск, на оборонительные операции в Курской области. До этого времени оно в основном перебрасывало под Курск силы с менее приоритетных направлений – к примеру, с севера Харьковщины, линии Купянск – Сватово – Кременна и с запада Запорожской области. Соответственно, оперативное давление ВСУ в Курской области оказало свое влияние на действия агрессора.

"Решение российского военного командования перебросить ограниченные элементы в Курскую область вместо того, чтобы направить их на операцию по захвату Покровска или Торецка, говорит о том, что оно не смогло полностью изолировать свои приоритетные наступательные операции в Донецкой области от людских потребностей, вызванных украинским вторжением на Курщину", – пришли к выводу аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на середину августа Россия уже вывела с украинского фронта неполный состав нескольких бригад – всего 5000 оккупантов. Однако, по оценкам специалистов, чтобы вытеснить ВСУ с территории Курской области, Кремлю нужно около 20 000 обученных военнослужащих.

