Сколько войск нужно Путину, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины: СМИ оценили масштаб операции

Чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с территории Курской области России, государству-агрессору потребуются больше бойцов, чем есть у Киева на этом участке фронта. В СМИ назвали цифру в 20000 обученных российских военнослужащих.

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Такой оценкой поделилось издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник. По словам последнего, РФ уже вывела из зоны "СВО" в Украине неполный состав нескольких бригад (по состоянию на середину прошлой недели) – в общей сложности 5000 оккупантов.

Одна из этих бригад находилась в Донецкой области, центра нынешнего наступления России. Другие были из менее важных районов.

Тем временем спутниковые снимки показывают, что Россия спешно роет противотанковые рвы и другие укрепления на расстоянии около 50 км от границы.

В WSJ указали, что для кремлевского диктатора Владимира Путина украинское наступление "стало чрезвычайным поворотом событий как раз в тот момент, когда мощь российской военной машины начала ослаблять оборону Украины вдоль восточного фронта".

Путин пообещал вытеснить ВСУ с Курщины. Чтобы сделать это, ВС РФ, скорее всего, придется "стереть с лица земли собственные города и села артиллерийскими обстрелами", как захватчики уже сделали в зоне боевых действий в Украине.

Задача Украины – извлечь выгоду из своих успехов. Журналисты считают, что Силы обороны пытаются отрезать больше российских городов и затруднить российским подкреплениям доступ к линии фронта, нанося удары по железнодорожным узлам и мостам.

"По оценкам западных военных, Украина направила на Курщину до 6000 солдат и дополнительно до 4000 военнослужащих для выполнения вспомогательных задач в Сумской области", – предположили в WSJ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный Петр Шуклинов заявил, что в течение 17 августа страна-агрессор РФ потеряла еще минимум шесть населенных пунктов на Курщине.

– В The Wall Street Journal ранее указали: при реализации плана операции в Курской области Силы обороны Украины прибегли к необычной тактике.

– Аналитики американского Института изучения войны поделились мнением, что операция ВСУ в Курской области не приведет к победе в войне, но усилит давление на Путина.

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