WSJ раскрыло детали успешной атаки Украины на Курскую область РФ: сработали несколько факторов

При реализации плана операции в Курской области РФ Силы обороны прибегли к необычной тактике. В частности, важную роль с первых часов наступления, начавшегося 6 августа, играли подразделения радиоэлектронной борьбы, заглушившие связь россиян и лишившие их возможности применять свои беспилотники.

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С момента начала операции Украина потеряла десятки единиц бронетехники, однако военные признаются: потери в живой силе значительно ниже, чем несла украинская армия во время прошлогоднего контрнаступления на Запорожье. О том, как начиналась новая страница российско-украинской войны – уже на территории РФ – рассказало издание The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что подготовка к наступлению на российскую территорию действительно началась задолго до того, как границу в ночь на 6 августа пересекли Вооруженные силы Украины. В частности, в рамках этой подготовки осуществлялись рейды РДК и Легиона "Свобода России" на российскую территорию, которые немало донимали российские власти раньше. Добровольческие подразделения, сформированные из россиян, воюющих на стороне Украины, WSJ назвало "антикремлевской парамилитарной группой, поддерживаемой украинской военной разведкой".

В ходе рейдов российских добровольцев, пишет издание, Украина пыталась нащупать слабые места на российско-украинской границе, участники рейдов проводили разведку.

За две недели до начала Курской операции украинские воины перешли ко второму подготовительному этапу: с помощью дронов были уничтожены российские системы наблюдения на пограничном посту на дороге на Курск.

Непосредственно пересечение границы украинские штурмовые подразделения совершили в ночь на 6 августа. WSJ добавляет, что вместе с ними на российскую территорию зашли и украинские подразделения РЭС, сыгравшие значительную роль в реализации избранной украинским командованием тактики. Они заглушили связь российских войск и лишили их возможности управлять дронами, создав таким образом вокруг украинских штурмовиков "защитный пузырь".

Издание рассказывает, что в первой атаке были задействованы подразделения 80 и 82 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, они передвигались на легкобронированных автомобилях Stryker и Marder.

За ними шли силы на танках и другой тяжелой бронетехнике, зачищавшие территорию, пока штурмовики продвигались дальше.

Как и любые боевые действия, Курская операция не прошла для украинцев без потерь: за первые девять дней наступления на Курщине украинские воины потеряли десятки единиц бронетехники.

WSJ не взялось оценивать человеческие потери украинских сил в Курской области. Однако привело слова наводчика из 44 бригады, участвовавшего в боях на Запорожье, который сказал, что сейчас Украина теряет "намного меньше" своих воинов, чем теряла во время контрнаступления в Запорожской области в 2023-м.

Также издание со ссылкой на западных аналитиков утверждает, что в Курской операции задействовано около 10 тысяч украинских воинов: непосредственное участие принимают около 6 тысяч военных, еще примерно 4 тысячи исполняют "вспомогательные роли".

Курская операция проводится силами из резервов, которые Украина по предложению западных партнеров создавала в течение года для возобновления наступательных действий в конце 2024 – в 2025 году.

Напомним, ранее аналитики ISW поделились соображениями по поводу того, что операция Украины в Курской области не приведет к победе в войне, но усилит давление на Путина.

Боевые действия на территории РФ заставляют оккупантов передислоцировать силы из других мест на фронте и усложняют логистику. Они также оказывают оперативное и стратегическое давление на оккупантов по всему фронту.