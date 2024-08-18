УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

РФ за сутки потеряла еще шесть населенных пунктов Курщины, ВСУ приближаются к ключевой артерии региона

Алексей Лютиков
War
2 минуты
4,2 т.
РФ за сутки потеряла еще шесть населенных пунктов Курщины, ВСУ приближаются к ключевой артерии региона

Украинские военнослужащие продолжают операцию в Курской области, продвигаясь вглубь российской территории. В течение суток 17 августа страна-агрессора РФ потеряла еще минимум шесть населенных пунктов.

Видео дня

В свою очередь ВСУ продолжают приближаться к ключевой артерии региона. Об этом сообщает военный Петр Шуклинов в своем Telegram-канале.

На данный момент самые активные бои продолжаются в Глушковском районе. Большая часть района, включая административный центр Глушково, отрезаны от России после уничтожения мостов через реку Сейм. При этом в окружении в Глушковском районе оказались несколько тысяч российских военных.

"Единственная возможность для них спастись – сдать пограничные пункты, военные базы и склады, военную технику и пешком покинуть отрезанный район", – сообщил украинский военный.

Кроме того, часть российских оккупантов уже сбежали из приграничного района вблизи населенного пункта Теткино. При этом Глушковский район с административным центром Глушково, вероятно, станет вторым крупным опорным пунктом ВСУ после Суджи.

"ВСУ продолжают сражаться в административных границах города Коренево. Окружение города усиливается. В Корнево также ожидается жест доброй воли. Но там ситуация намного сложнее – большие резервы россиян подошли и держатся за город зубами и руками", – говорится в сообщении.

Шуклинов опубликовал карту боев в Курской области, но отметил, что она создана в соответствии с заявлениями врага. Поэтому линии не означают контроль ВСУ над регионом – это лишь условное обозначение территорий, где, согласно заявлениям врага, идут боевые действия.

РФ за сутки потеряла еще шесть населенных пунктов Курщины, ВСУ приближаются к ключевой артерии региона

Напомним, командование войсками РФ перебросило свою так называемую космическую пехоту на оборону Курской области, где продолжается наступление ВСУ. Из-за нехватки кадров в мотострелки "переквалифицировали" военнослужащих из подразделений Военно-космических сил, учитывая персонал станций предупреждения о ядерном ударе и авиабаз тяжелых бомбардировщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на нехватку сил, российское командование пока не оттягивает свои резервы из Донбасса с целью их опрокидывания в Курскую область РФ. Аналитики объясняют, что риски потерять позиции в районах Покровска, Торецка и Угледара слишком велики, чтобы агрессор позволил себе вывести оттуда войска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!