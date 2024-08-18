РФ за сутки потеряла еще шесть населенных пунктов Курщины, ВСУ приближаются к ключевой артерии региона

Украинские военнослужащие продолжают операцию в Курской области, продвигаясь вглубь российской территории. В течение суток 17 августа страна-агрессора РФ потеряла еще минимум шесть населенных пунктов.

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В свою очередь ВСУ продолжают приближаться к ключевой артерии региона. Об этом сообщает военный Петр Шуклинов в своем Telegram-канале.

На данный момент самые активные бои продолжаются в Глушковском районе. Большая часть района, включая административный центр Глушково, отрезаны от России после уничтожения мостов через реку Сейм. При этом в окружении в Глушковском районе оказались несколько тысяч российских военных.

"Единственная возможность для них спастись – сдать пограничные пункты, военные базы и склады, военную технику и пешком покинуть отрезанный район", – сообщил украинский военный.

Кроме того, часть российских оккупантов уже сбежали из приграничного района вблизи населенного пункта Теткино. При этом Глушковский район с административным центром Глушково, вероятно, станет вторым крупным опорным пунктом ВСУ после Суджи.

"ВСУ продолжают сражаться в административных границах города Коренево. Окружение города усиливается. В Корнево также ожидается жест доброй воли. Но там ситуация намного сложнее – большие резервы россиян подошли и держатся за город зубами и руками", – говорится в сообщении.

Шуклинов опубликовал карту боев в Курской области, но отметил, что она создана в соответствии с заявлениями врага. Поэтому линии не означают контроль ВСУ над регионом – это лишь условное обозначение территорий, где, согласно заявлениям врага, идут боевые действия.

Напомним, командование войсками РФ перебросило свою так называемую космическую пехоту на оборону Курской области, где продолжается наступление ВСУ. Из-за нехватки кадров в мотострелки "переквалифицировали" военнослужащих из подразделений Военно-космических сил, учитывая персонал станций предупреждения о ядерном ударе и авиабаз тяжелых бомбардировщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на нехватку сил, российское командование пока не оттягивает свои резервы из Донбасса с целью их опрокидывания в Курскую область РФ. Аналитики объясняют, что риски потерять позиции в районах Покровска, Торецка и Угледара слишком велики, чтобы агрессор позволил себе вывести оттуда войска.

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