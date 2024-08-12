Почему армия РФ не перекидывает силы из Донбасса в Курскую область: объяснение аналитика

Российские оккупационные войска пока не оттягивают свои резервы с Донбасса с целью переброски их в Курскую область. Риски потерять позиции в районах Покровска, Торецка, Угледара слишком велики, чтобы оккупанты позволили себе оттуда вывести войска.

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Об этом в воскресенье, 11 августа, в эфире телеканала "Эспрессо" сказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый. Он считает, что ВС РФ скорее оттянут свои силы из южных регионов, чем из восточных.

По словам Погорелого, даже если захватчики решат перебросить свои войска из района Покровска, это вряд ли сильно повлияет на ситуацию. Численность российских войск на этом направлении остается значительной.

"Даже если они в районе Покровска что-то перетянут, то сомневаюсь, что наши ребята это почувствуют, потому что их там очень много, насколько много, что реально не хватает ресурсов, чтобы их всех уничтожать", – подчеркнул аналитик.

Он также выразил сомнения относительно того, что россияне будут отказываться от этих направлений. По его мнению, они скорее оттянут войска с юга.

"Сомневаюсь, что они откажутся именно от этого направления, когда у них есть такие колоссальные возможности, они скорее оттянут с юга и "забьют" на реализацию срезания Роботинского выступа. Оно тактически, стратегически абсолютно никак не обосновано, и не дает им какого-то преимущества. Поэтому я уверен, что они готовы оттуда вытянуть какие-то силы, но точно не из Донецка, то есть Покровска и Торецка, потому что слишком большие риски", – пояснил Погорелый.

Напомним, что издание Financial Times с ссылкой на военных, которые участвуют в операции в Курской области, заявило, что Россия отправила подкрепление в регион, но это не помогло.

"Киевские войска все еще имели преимущество, несмотря на то, что РФ направила подкрепление", – пишут журналисты.

Российский генерал Валерий Герасимов не раз пытался представить ситуацию как контролируемую. Однако проверенные журналистами видео и фотографии показывают, что украинские войска и техника продвинулись на 30 км вглубь РФ с начала операции.

Как сообщал OBOZ.UA, вКурской области России 11 августа продолжались бои. Площадь территории, которая не находилась под контролем ВС РФ, увеличилась по меньшей мере до 720 кв км – это на 70 кв км больше, чем в днем ранее.

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