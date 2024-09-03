У Путина две причины обстреливать Киев, Харьков и Сумы, с Курщины выходить нельзя. Интервью с Сунгуровским

Новая волна массированных ракетных атак страны-агрессора России по крупным городам Украины преследует две главные цели. Первая – уничтожение энергетической инфраструктуры нашей страны, вторая – психологическое давление на украинцев, попытка сломить их волю, что, по замыслу врага, должно ускорить выход украинской власти на переговоры на условиях Кремля. Возможности украинской ПВО не безграничны, но ситуацию можно улучшить, если работать с западными партнерами в новом ключе.

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В настоящее время операция ВСУ в Курской области России дает Украине не только военное, но и политическое преимущество, поэтому выводить силы с территории РФ пока нецелесообразно. Успехи на Покровском направлении для главы Кремля Владимира Путина являются "розовой линией". От этого зависит его положение внутри страны. Впрочем, остановить наступление врага здесь тоже возможно.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский.

– Мы видим новую волну массированных атак врага по большим городам Украины: Киев, Харьков, Сумы… Как вы думаете, в чем состоит главная цель оккупанта, кроме того, чтобы просто бить по Украине, если есть чем? И чего пока не хватает нашей системе ПВО?

– Цель не может быть одной. Россия никогда не ставит перед собой одну цель. Они гоняются сразу за несколькими зайцами, но ни одного поймать не могут.

Первая цель – уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. Вторая цель – подорвать психологическое состояние украинского общества, добиться хаоса, паники и т.д. Чтобы это привело к давлению на власть, чтобы та согласилась на переговоры на условиях России.

Что мы можем противопоставить? Только то, что у нас есть. Когда говорят об эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороне, надо понимать, что такой полноценной системы у нас, к сожалению, нет. Преимущественно мы обороняемся тем, что нам дают партнеры. Закрыть все дыры мы просто не можем, поэтому прикрываем наиболее критичные объекты и территории. Это Киев, электростанции, АЭС и т.д.

Когда мы обращаемся к нашим партнерам по поводу того, чтобы позволить их войскам сбивать авиацию, ракеты или "Шахеды" над территорией Украины, то, думаю, нами использованы не все подходы и аргументы. Я считаю, что здесь можно было бы воспользоваться экологическим фактором, а именно тем фактом, что нанесение ударов по технологически опасным объектам может оказать влияние на наших соседей. Например, враг ударил по химическому предприятию, и облако пошло на Польшу или Румынию. То есть европейцы также должны этим озаботиться.

Благодаря такой риторике можно усилить позиции западных политиков и военных, чтобы закрыть небо хотя бы над западной Украиной. В таком случае мы могли бы перебросить часть средств ПВО на другие опасные участки и усилить ПВО над другими территориями.

Но полностью прикрыть всю территорию Украины мы пока не в состоянии.

– Могли бы вы спрогнозировать, как будут развиваться события на Курщине в течение ближайшего месяца? Что целесообразно и нецелесообразно для ВСУ на территории России?

– Очень трудно делать такие прогнозы, не зная целей и задач, которые ставятся Генеральным штабом. Это невозможно. Всегда есть скрытые тактические и стратегические меры, которые не афишируются и трудно распознаваемы. Если бы их было легко распознать, это облегчило бы задачу для российской разведки.

Следовательно, прогнозы я бы делать не стал. Но могу сказать, что если сейчас прибегнуть к отведению наших сил из Курской области, это было бы не очень оправдано именно с политической точки зрения. Ибо одной из целей, которые ставились перед ВСУ в Курской операции, – занять территорию врага и обезопасить Украину от давления по переговорам на условиях России. Чтобы на таких переговорах речь не шла об обмене территориями, а о восстановлении принципа неприкосновенности границ в целом.

Если сейчас вывести войска, это преимущество исчезнет. Это означает ослабление наших позиций.

Относительно военной точки зрения, этот плацдарм мы можем удерживать за счет того, что Путин отказывается перебрасывать туда серьезные резервы с других направлений фронта. Главным направлением удара является Покровск. Он будет давить до конца. Это для него даже не красная, а розовая линия. Ибо проигрыш на этом направлении может ударить по его престижу. Следовательно, это и военная, и политическая цель.

– Вы сказали, Путин хочет давить до конца. Вы имеете в виду до административной границы Донецкой области?

– Я не думаю, что если мы дадим ему выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, он остановится. Но для него это будет повод, чтобы сказать российскому народу: "Мы достигли той цели, которую ставили. А дальше продолжаем убивать украинцев, потому что они наши враги".

Но если Путин выйдет на эти административные границы, давление может снизиться. И тогда возможна переброска резервов с этого направления на Курское направление.

– Итак, у Путина есть какие-то желания, планы, безумные мечты, но есть еще и объективная реальность. Считаете ли вы, что рано или поздно у ВСУ появится возможность остановить наступление врага на востоке нашей страны?

– Я считаю, что это возможно, это нужно делать. Относительно ресурсов – это более сложный вопрос. Всё зависит от темпов наращивания этих ресурсов. Сколько времени нужно нам, чтобы, во-первых, набрать людей, подготовить людей, провести слаживание на уровне не только низовых подразделений, то есть взводов, рот, но и на уровне бригад? Собственно, нужно одновременно заниматься этим и пополнять несущие потери бригады.

Кто скорее это сделает, тот и будет иметь преимущество. Но следует также учесть, что пока Россия в этом нас опережает. Потому что цена человеческой жизни в России нулевая. Они могут бросать в бой и неподготовленных, пригнать срочников и сразу на фронт, на погибель, в мясорубку.

Это нельзя назвать нашей слабостью. Но эту реальность следует учитывать.