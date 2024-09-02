Из Покровска уже эвакуировалась половина населения: глава ГВА рассказал о ситуации в городе

В городе Покровск Донецкой области происходит масштабная эвакуация населения из-за приближения линии фронта. По состоянию на утро 2 сентября в городе осталось около 30 тысяч человек, в то время как более половины уже покинули свои дома.

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Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. В самом Покровске сейчас остаются 1365 детей, а во всей громаде, которая включает два города и 39 сел, – 2279 детей.

Добряк отметил, что из населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от линии фронта, эвакуированы все дети. Принудительная эвакуация детей с родителями продолжается и охватывает наиболее опасные районы.

"На сегодняшний день на утро в Покровске остается чуть более 30 тысяч жителей. В громаде – это два города и 39 сел, 42 тысячи. Мы принудительно эвакуируем детей не из всей громады. Это только из двух городов и 12 сел, то есть из 14 населенных пунктов. Остальные остаются. Детей из сел, приближенных к линии фронта, уже вывезли", – сказал он.

Темпы эвакуации в последние недели значительно ускорились. Если две недели назад район ежедневно покидало около 600 человек, то сейчас это количество выросло до двух тысяч. Эвакуация идет на полную мощность в крупнейших городах громады.

Важно отметить, что с 2 сентября в Покровске прекращают работу банки, продолжат функционировать только банкоматы. Это касается и других служб, предоставляющих услуги населению. Также в городе действует удлиненный комендантский час, во время которого передвижение разрешено только с 11:00 до 15:00.

Однако, как сообщил начальник Покровского районного управления полиции Станислав Загурский, для тех, кто эвакуируется или перевозит свои вещи, разрешается передвижение даже во время комендантского часа.

Недавно ситуация на фронте значительно обострилась, и линия боевых действий стремительно приближается к Покровску, который в первые два года войны был относительно спокойным тылом.

Как сообщает OBOZ.UA, в разведке Британии заявили, что сухопутные войска России за последнюю неделю ускорили продвижение на Покровск. Тем не менее темпы наступления могут замедлиться, когда враг войдет в район жилой застройки города.

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