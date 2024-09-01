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В разведке Британии объяснили, почему силы РФ могут замедлить наступление на Покровск

Анна Паскевич
War
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В разведке Британии объяснили, почему силы РФ могут замедлить наступление на Покровск

Сухопутные войска страны-агрессора РФ за последние семь дней ускорили свое продвижение к городу Покровск на Донетчине. Темпы наступления оккупантов, вероятно, замедлятся, когда они войдут в район жилой застройки города.

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Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной в воскресенье, 1 сентября. В ведомстве указали, что российские войска находятся уже примерно в десяти километрах от окраины Покровска.

Однако темпы продвижения, вероятно, замедлятся по мере того, как российские сухопутные войска войдут в район застройки Покровска, говорится в сводке.

В разведке Британии объяснили, почему силы РФ могут замедлить наступление на Покровск

В британской разведке отметили, что Покровск служит ключевым логистическим узлом для Донецкой области и, если РФ его захватит, это скорее всего, растянет и собьет существующие украинские линии снабжения.

"Это, вероятно, затруднит для Вооруженных сил Украины быстрое пополнение запасов и переброску ресурсов в несколько ключевых опорных пунктов между Часовым Яром и Угледаром", – считают в разведке Великобритании.

При этом в ведомстве указали, что темпы боевых действий на всех остальных линиях фронта на востоке и юге Украины оставались низкими, существенных изменений в территориальном контроле не наблюдалось.

В разведке Британии объяснили, почему силы РФ могут замедлить наступление на Покровск

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW отметили, что командование РФ перебросило под Курск некоторые подразделения, предназначенные для усиления приоритетного наступления на Покровском направлении. Речь идет о передислокации ограниченных сил, но это свидетельствует о том, что операция ВСУ все больше оказывает оперативное давление на противника, считают в Институте изучения войны.

Тем временем кремлевские пропагандисты на росТВ рассказывают, что Украина наступлением на Курск якобы пытается сбить Москву с решения "задачи", однако командование в Москве "на это не реагирует".

Ранее в Forbes рассказали, что на усиление Покровского направления направлена одна из наступательных бригад ВСУ – 15-я бригада оперативного назначения НГУ "Кара-Даг".

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