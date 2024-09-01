В разведке Британии объяснили, почему силы РФ могут замедлить наступление на Покровск

Сухопутные войска страны-агрессора РФ за последние семь дней ускорили свое продвижение к городу Покровск на Донетчине. Темпы наступления оккупантов, вероятно, замедлятся, когда они войдут в район жилой застройки города.

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Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной в воскресенье, 1 сентября. В ведомстве указали, что российские войска находятся уже примерно в десяти километрах от окраины Покровска.

Однако темпы продвижения, вероятно, замедлятся по мере того, как российские сухопутные войска войдут в район застройки Покровска, говорится в сводке.

В британской разведке отметили, что Покровск служит ключевым логистическим узлом для Донецкой области и, если РФ его захватит, это скорее всего, растянет и собьет существующие украинские линии снабжения.

"Это, вероятно, затруднит для Вооруженных сил Украины быстрое пополнение запасов и переброску ресурсов в несколько ключевых опорных пунктов между Часовым Яром и Угледаром", – считают в разведке Великобритании.

При этом в ведомстве указали, что темпы боевых действий на всех остальных линиях фронта на востоке и юге Украины оставались низкими, существенных изменений в территориальном контроле не наблюдалось.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW отметили, что командование РФ перебросило под Курск некоторые подразделения, предназначенные для усиления приоритетного наступления на Покровском направлении. Речь идет о передислокации ограниченных сил, но это свидетельствует о том, что операция ВСУ все больше оказывает оперативное давление на противника, считают в Институте изучения войны.

Тем временем кремлевские пропагандисты на росТВ рассказывают, что Украина наступлением на Курск якобы пытается сбить Москву с решения "задачи", однако командование в Москве "на это не реагирует".

Ранее в Forbes рассказали, что на усиление Покровского направления направлена одна из наступательных бригад ВСУ – 15-я бригада оперативного назначения НГУ "Кара-Даг".

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