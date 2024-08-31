Стал ключевым узлом: Украина перебросила под Покровск наступательную бригаду 'Кара-Даг' – Forbes

Украина пытается укрепить оборону Покровска в Донецкой области, на который продолжают наступать российские оккупанты. Этот город является важным логистическим и материально-техническим узлом Сил обороны.

Видео дня

На усиление обороны направлена ​​одна из наступательных бригад – 15-я бригада оперативного назначения НГУ "Кара-Даг". Об этом пишет Forbes.

"Отчаянно стремясь укрепить украинскую оборону вокруг Покровска, города с довоенным населением в 60 000 человек и важного материально-технического центра в 25 милях к западу от руин Авдеевки на востоке Украины, украинская Национальная гвардия развернула одну из своих наступательных бригад: "Кара-Даг".

Ранее, отмечает автор материала, журналист Дэвид Экс, эта бригада общей численностью около 2 тысяч военнослужащих, выполняла боевые задания на юге Украины. То, что украинское командование вынуждено было перебросить ее на незнакомое поле боя на востоке, по мнению Экса, подчеркивает остроту проблем, с которыми столкнулась Украина на участке фронта между Авдеевкой и Покровском.

Издание напоминает, что Россия медленно продвигалась к Покровску после захвата Авдеевки в феврале этого года. На руку врагу играла и хроническая нехватка боеприпасов в Сил обороны на этом направлении. При этом для Украины Покровск, на который нацелились россияне, чрезвычайно важен.

"Опора логистики Украины в Донецкой области под угрозой", – приводит издание объяснение украинской аналитической группы Frontelligence Insight, представители которой отмечают, что Покровск "стал ключевым транспортно-распределительным железнодорожным узлом, способствовавшим снабжению украинских сил на широкой линии фронта".

В августе продвижение россиян набрало более стремительные темпы – и после этого, пишет издание, на рискованную ситуацию отреагировали в Генштабе ВСУ, в частности, на усиление обороны на Покровском направлении было направлено подкрепление, которое должно было поддержать воинов из нескольких механизированных, десантно-штурмовых бригад и бригад Национальной гвардии, которые уже вели там упорные бои с врагом.

"Среди этих свежих сил была бригада "Кара-Даг". Сформированная в 2014 году, несколько раз реорганизованная, проливавшая кровь в боях в 2022 году, а затем усиленная дополнительным тяжелым вооружением, включая танки Т-64, бригада "Кара-Даг" является одной из наступательных бригад Национальной гвардии. Обычно это военизированное полицейское подразделение, но военные обстоятельства вынудили ее воевать как армейская бригада№, – говорится в материале.

Упомянутая бригада до недавнего времени воевала на южном фронте, в частности сражалась на Мелитопольском направлении в первые дни полномасштабной войны, и после этого оставалась на Запорожье, пока не пришло время отправляться на восток.

"Но введение карадагской бригады не остановило продвижение россиян. А некоторые российские обозреватели удивляются, где же остальные резервы Украины. Конечно, многие украинские войска, которые еще не были задействованы в боях, присоединились к внезапному вторжению Украины в Курскую область России. Несмотря на это, сейчас где-то в Украине должно быть несколько незадействованных бригад из общей наземной боевой силы примерно в 100 бригад", – пишет автор материала.

Он также цитирует российского пропагандиста Евгения Норина, который заявил, что Россия-де знает, что "украинские вооруженные силы все еще имеют в резерве несколько достаточно невредимых и хорошо оснащенных частей, около пяти бригад" и удивляется, почему командование не бросает их на защиту жизненно важных для ВСУ линий снабжения города.

"Это может означать две вещи. Они планируют развернуть их где-нибудь еще, и они стремятся достичь какого-то решающего влияния раньше, чем фронт на Донбассе полностью развалится", – пришел к выводу пропагандист.

Forbes в свою очередь предполагает, что этим "другим местом" может быть Курщина, где украинская операция продолжается – и продолжается успешно.

"Перекидывая войска на Курщину, а не на Покровское направление, лидеры Украины делают ставку на то, что достижения от их внезапного вторжения на севере важнее для результата войны, чем потенциальные потери на востоке. Это чрезвычайно рискованная игра", – резюмирует автор материала.

Напомним, ранее стало известно, что 28 августа ВСУ уничтожили на Курщине еще одну колонну войск Путина и понтонную переправу. Враг также, очевидно, понес потери в живой силе, однако российское командование усердно их скрывает.

Кроме того, украинские защитники в Курщине получают "ленд-лиз" от российских оккупантов. Так, только воины 80 ОДШБр за прошедшее с начала операции 6 августа захватили в качестве трофеев уже семь вражеских танков, среди которых – "лучший в мире танк" Т-90М, а также практически новенькие четыре Т-80 БВМ с пробегом от 80 до 300 км. Все танки после ремонтных работ будут бить уже своих бывших владельцев.