Украинские десантники затрофеили семь танков на Курщине: теперь техника будет работать против врага. Видео

С начала украинской операции в Курской области РФ десантники из 80 ОДШБр пополнили собственный "парк" бронетехники. Они захватили семь российских танков, среди которых – новейший Т-90М.

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Теперь трофейная броня будет работать против своих бывших владельцев. Об этом рассказали в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

"С начала операции в Курской области десантники 80-й бригады захватили семь вражеских танков, среди которых новейший Т-90М, четыре машины Т-80 БВМ и два Т-72. Теперь эта техника будет работать против самих россиян", – говорится в сообщении.

Сами бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады признаются: затрофеить вражеский танк для многих из них было мечтой.

"У меня всегда была мечта отжать танк. Потому что как трофей танк – это круто", – признался один из воинов бригады по имени Богдан.

Сейчас воины приводят захваченную технику в порядок.

"Нашей бригадой было затрофеено семь танков. Мы поставим обязательно их "на ноги" и они будут работать на победу Украины", – заверил офицер бригады по имени Дмитрий.

Первый из этих танков украинцы захватили в районе города Суджа.

"Один из трофейных танков был захвачен во время проведения разведки местности в районе Суджи. Обнаружили были первый танк коптером. И поехали его отжимать. Вообще у нас два трофейных танка, оба Т-80 БВМ. Первый танк затрофеили вместе с СБУ, с контрразведчиками... Проводили доразведку местности, остановились, подняли коптер – и увидели танк. Подошли. Не смогли его завести. Нам потом помогли бравые танкисты. На следующий день, когда получили приказ, мы заехали… Танкисты просто крутые парни, завели этот танк, второй – и мы помчали", – вспоминает Богдан.

Дмитрий же констатировал: чем новее техника – тем меньше проблем будет с ее восстановлением.

"Танки находятся в разном техническом состоянии. Начиная с самого простого, что нам остается решить только проблему со связью – до капитальных ремонтов. С Т-90 мы не работали, это новейшая техника РФ, она запускается, ездит, поэтому нам остается только разобраться с системой управления огнем и заставить ее работать в сторону врага. Т-80 для нас достаточно интересны, нам будет просто их освоить. Они находятся в достаточно хорошем техническом состоянии. Если посмотреть на них, пробег у них, у некоторых – под 80 км, можно сказать, только сошли с конвейера", – отметил офицер.

Хуже ситуация – с устаревшими Т-72, говорит Дмитрий.

"Т-72 находятся в довольно плохом состоянии, это не современная техника, видно, что их использовали давно. Сейчас пытаемся их восстановить. Для нас это хорошее приобретение, это хорошее усиление, штат наш пополнится техникой новейшей. Т-80 ориентировочно В 2023 году, почти без пробега, проблемой, как я понимаю, у россиян было то, что на этих машинах работали не очень обученные экипажи", – рассказал военный.

Он добавил, что большинство трофейных машин имеют минимальный пробег около 100-300 км.

Воины же гордятся участием в Курской операции и причастностью к событиям, ошеломившим мир.

"Наша бригада совершила просто очень мощный такой прорыв, крутые все ребята", – отметил Богдан.

Напомним, ранее стало известно, что на днях ВСУ уничтожили в Курщине еще одну колонну войск Путина и понтонную переправу. У захватчиков, признаются российские источники, есть потери в живой силе, однако их тщательно скрывают.

Также сообщалось, что 30 августа Силы обороны отминусовали 1360 оккупантов за сутки, общие потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли почти 615 тысяч человек.