'Переговоров быть не может': россияне размечтались о выходе на польскую границу. Видео

Российская пропаганда выдала новую цель "СВО". Прокремлевский писатель Николай Стариков размечтался о "выходе на росссийско-польскую границу", однак признал при этом, что и нынешняя линия фронта может "устроить" Москву.

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По его словам, "переговоров быть не может" и россияне якобы хотят, чтобы Украина "была трансформирована в нечто иное". Соответствующее заявление Стариков сделал в эфире кремлевского телеканала "НТВ".

В частности, ведущий задал вопрос, "как должна выглядеть наша победа".

"Где мы должны остановиться или не останавливаться?" – спросил он.

"Я наверное принадлежу к большинству тех, кто считает, что наша победа – это, собственно говоря, выход на российско-польскую границу. Дальше – какое-то политическое урегулирование этого, о котором сложно сейчас говорить. Но конечно же сегодняшняя конфигурация фронта нас устроить", – выдал Стариков.

При этом "эксперт" заявил, что "переговоров быть не может", о чем РФ якобы "всегда говорила". По его мнению, сейчас ситуация на фронте якобы "приходит в норму", несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область.

"Сейчас, мне кажется, ситуация приходит в норму. Это красивая дипломатическая позиция – мы действительно открыты к переговорам, но некоторых эта позиция смущает, некоторые воспринимают ее за чистую монету о том, что переговоры завтра начнутся, значит, ситуация будет такая, как сегодня на линии фронта. Но сейчас, мне кажется, ситуация пришла, ну, в условную норму, норму для ведения боевых действий", – заявил Стариков.

По его словам, Украина наступлением на Курск якобы пытается сбить Москву с решения "задачи". Пропагандист также решил сравнить "фронт ВСУ" со "спелым арбузом", который якобы "может начать раскалываться".

"Атака в Курской области – это, безусловно, желание изменить наши планы, перебросить войска, принудить. Военное политическое руководство России на это не реагирует, и мы видим, что фронт ВСУ начинает все больше трещать. Он напоминает, знаете, такой спелый арбуз. Нужно еще, еще усилия и тогда он может начать раскалываться", – размечтался российский "писатель".

Стариков такж выдал свой прогноз, согласно которому "следом за расколом фронта" происходит "раскол внутреннего положения в стране".

"Начинается какое-то брожение, начинают искать виноватых, кто-то начинает думать больше о будущем, но уже не в рамках того будущего, в котором он себя видел, а будущего такого, который ему не нравилось. И то есть начинаются изменения, которые для нас и нужны. Мы хотим, чтобы Украина в ее нынешнем виде была трансформирована в нечто иное", – поделился своими мечтами пропагандист.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что военные планы РФ не ограничиваются захватом территорий Украины. Он считает, что в случае победы страны-агрессора ее танки не остановятся на западных украинских границах.

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