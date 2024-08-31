'Российские танки не остановятся в Украине': в МИД Чехии заявили об угрозе для Европы

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский упрекнул тех, кто допускает "умиротворение" России путем уступок интересами Украины. По его мнению, военные планы Москвы не ограничиваются захватом украинских территорий.

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Соответствующее заявление Липовский сделал во время выступления на форуме GLOBSEC, который проходит 30 августа – 1 сентября в столице Чехии Праге. В частности он сказал, что российские танки не остановятся на западных границах Украины в случае победы страны-агрессора в нынешней войне.

"Наивно считать, если Россия победит в Украине, ее танки остановятся на ее западной границе. В ее искаженном видении суверенитет и целостность соседей и свобода их граждан должны соответствовать российскому видению", – сказал чешский министр.

Ян Липавский добавил: РФ ведет войну против Запада, а не против Украины, поэтому позволить ей одержать победу будет означать "фундаментально опасную и шаткую Европу".

По словам руководителя МИД Чехии, Москва понимает твердость и силу, поэтому именно они должны быть задействованы.

"Российская агрессия не имеет предела, если мы сами не установим. Если мы твердо хотим защитить свои ценности – нам нужна смелость действовать", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на форуме GLOBSEC заявила, что Запад должен был пристальнее прислушиваться к предупреждениям о намерениях диктатора Владимира Путина, которые звучали из Восточной и Центральной Европы. По ее словам, те, кто сейчас призывает прекратить помогать Украине, выступают не за мир, а за замирение РФ и за покорение Украины.

Напомним также глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что операция в Курской области РФ подорвала путинский режим и доказала ложность его угроз. По мнению политика, украинское вторжение в РФ имеет более политическую, чем территориальную ценность.

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