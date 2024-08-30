Глава МИД Швеции: украинская операция в Курской области разрушительна для Путина

Операция Сил обороны Украины в Курской области России подорвала режим российского диктатора Владимира Путина и доказала ложность его угроз о том, что увеличение западной помощи Киеву приведет к эскалации в войне. Вторжение ВСУ в российский регион имеет более политическую, чем территориальную ценность.

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Об этом сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем в интервью изданию Financial Times. Он призвал союзников Киева усилить их помощь и добавил, что операция на Курщине изменила ход войны.

"Тот факт, что это (наступление ВСУ на Курску область. – Ред.) вообще стало возможным гораздо важнее, чем фактическая территория на местах. Это разрушительно для режима Путина. Это показывает российскому населению, и это показывает миру, что российская военная машина пустая. Он не смог защитить свою границу", – сказал он.

Издание пишет, что некоторые западные чиновники беспокоятся о том, какое влияние операция в Курской области может оказать на уже растянутые силы Украины на востоке страны, особенно вокруг Покровска, где Россия достигла значительных продвижений в последние дни.

"Война – это рискованное дело. Там, безусловно, могут быть неудачи, но никто не может игнорировать тот факт, что украинцы смогли сделать это. И если они могут сделать это один раз, они могут сделать это дважды или даже в третий раз. Мы должны придерживаться своих позиций", – отметил Биллстрем.

Шведский министр сказал, что не будет говорить о военной стратегии, но наступление ВСУ на Курщине оказало огромное политическое влияние на ход войны. Оно, по словам политика, продемонстрировало как слабость Путина, так и ошибку, которую некоторые западные чиновники сделали, поверив в его предупреждения о эскалации, вплоть до использования Россией ядерного оружия.

"Российская риторика держит нас в напряжении. По очень ясной причине: это одно из немногих видов оружия, оставшихся в арсенале России, которое может заставить нас бояться РФ или поддерживать наш ужас перед Россией. И мы не должны этого допускать. Рано или поздно мы все должны понять, что многое из того, что исходит из Москвы, – пустая болтовня. Цель состоит в том, чтобы заставить нас поверить, что Россия намного сильнее, чем она есть на самом деле", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн сказал, что Путину все же придется столкнуться с "отголосками" неожиданного наступления Украины в Курской области. По всей видимости, украинские военные намерены сохранить контроль над населенными пунктами, в которые им удалось войти, и строят оборонительные линии.