ВСУ строят оборону: в ЦРУ уверены, что наступление армии РФ на Курщине дастся Путину тяжелой ценой

Российскому диктатору Владимиру Путину все же придется столкнуться с "отголосками" неожиданного наступления Сил обороны Украины в Курской области РФ. По всей видимости, украинские военные намерены сохранить контроль над населенными пунктами, в которые им удалось войти, и строят оборонительные линии.

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Об этом сказал заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн на конференции по безопасности в среду, 28 августа, передает "Voice of America". Он констатировал, что операция Украины в Курской области, начатая в начале месяца, "не показывает никаких признаков ослабления".

"Они остаются в России. Они строят оборону. Похоже, они намерены удерживать часть этой территории в течение некоторого периода времени", – сказал Коэн.

Путину, по его словам, придется столкнуться с потенциальными внутренними последствиями наступления ВСУ на российскую территорию.

"Путину придется столкнуться не только с тем фактом, что теперь на российской территории проходит линия фронта, с которой ему придется иметь дело; ему придется иметь дело с отголосками в его собственном обществе. Это может немного изменить динамику в будущем", – сказал представитель ЦРУ.

Коэн подчеркнул, что по оценкам США, Украина удерживает около 777 квадратных километров территории на Курщине.

"Мы можем быть уверены, что Путин пойдет в контрнаступление, чтобы попытаться вернуть эту территорию. Но оно еще не началось. И когда начнется, это будет трудная битва для россиян", – утверждает Коэн.

На данный момент российская армия по-прежнему сосредоточена на оккупации города Покровск в Донецкой области Украины, ключевого транспортного и логистического узла на востоке страны.

"Россияне добились определенного прогресса там", — сказал Коэн, отметив, что наступление дается армии РФ "чрезвычайной ценой".

По мнению Коэна, даже если российское наступление с целью взятия Покровска будет успешным, выгода для Москвы будет минимальной.

"В конце концов, ничто из этого не меняет ход игры в стратегическом смысле", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что на Курщине взято под контроль 1294 кв. км территории, 100 населенных пунктов. Несмотря на переброску сил в Курскую область, враг сосредотачивает свои усилия на Покровском направлении – ежедневно там происходит более 50 боевых столкновений.