'Нам следовало лучше прислушиваться': фон дер Ляйен напомнила, как страны Центральной Европы предупреждали о намерениях Путина много лет назад

Запад должен был пристальнее прислушиваться к предупреждениям о намерениях российского диктатора Владимира Путина, которые звучали из Восточной и Центральной Европы. А те, кто ныне призывает прекратить поддержку Украины, выступают не за мир, а за замирение агрессора и за покорение Украины.

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Такое мнение высказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 30 августа в Праге, во время речи на ежегодном форуме аналитического центра GLOBSEC, которая стала ее первым публичным выступлением после переизбрания на должность. В частности, она сказала, что с февраля 2022 года страны Центральной и Восточной Европы продемонстрировали выдающуюся устойчивость перед фактом новых угроз и стали сердцем европейской солидарности и поддержки Украины.

"В течение прошлых трех лет Европа открыла новую сторону поразительной силы этого региона. С того момента, когда российские танки ворвались в Украину, вы стали живым сердцем европейской солидарности. И это остается верным сегодня после двух с половиной лет российской жестокости", – заявила фон дер Ляен.

Она напомнила, что почти в те же дни, когда Прага будет праздновать 35-ю годовщину "бархатной революции" (мирное свержение коммунистического режима в Чехословакии в результате уличных протестов в период с 17 ноября по 29 декабря 1989 года), мир отметит 1000 дней полномасштабного РФ.

"Нет ничего бархатного в путинской войне. Настолько многие невинные люди были убиты. Столь многие города были сравнены с землей. Столь многие семьи были разделены. Однажды мы узнаем, как многие молодые мужчины и женщины, родившиеся в 1989 году, были убиты в 2024-м. Но есть нечто, что мы уже знаем. Мир не может восприниматься как данность. Вы предупреждали нас много лет назад о намерениях Путина. Мы должны были лучше прислушиваться к Центральной и Восточной Европе", – сказала политик.

Она добавила: сегодня в ЕС, и даже в этой части Европы, появились политики, пытающиеся "мутить воду" вокруг ситуации в Украине, предпринимают попытки обвинить в войне не агрессора, а жертву агрессии, возложить ответственность не на алчность Путина к власти, но на жажду Украины к свободе.

"Я хочу спросить этих людей: могли бы вы обвинить венгров в советском вторжении в 1956 году? Могли бы вы обвинить чехов в советских репрессиях в 1968 году? Ответ очень понятен: поведение Кремля было преступным и зверским тогда, и оно является преступным и зверским сегодня", – сказала глава Еврокомиссии под аплодисменты присутствующих.

Европейцы имеют разную историю и могут говорить на разных языках. Но ни в одном языке мир не является синонимом капитуляции, заявила она.

"Ни на одном из языков суверенитет не синоним оккупации. Поэтому те, кто призывают прекратить поддержку Украины, выступают не за мир. Они выступают за замирение (агрессора) и за покорение Украины", – сказала Урсула фон дер Ляен.

Она также ответила тем людям, которые после почти 1000 дней смерти и разрушений, искренне спрашивают, не пришло ли время для переговоров. Ответ на этот вопрос, по словам президента Еврокомиссии, прежде всего и полностью следует давать самим украинцам.

"Мы хотим, чтобы война была остановлена так быстро, как это возможно. Но в то время, как многие за пределами Европы сконцентрированы только на прекращении боевых действий, моя позиция заключается в том, что мир не означает просто отсутствия войны. Мир – это порядок, делающий войну невозможной и ненужной. Так что мы должны поставить Украину в условия для переговоров о таком мире. Именно поэтому интеграция Украины в ЕС для нас в сердце наших мирных усилий", – сказала фон дер Ляен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем заявил: наступление ВСУ в Курской области подорвало режим Путина и доказало ложность его угроз о том, что увеличение западной помощи Киеву приведет к эскалации в войне. По мнению дипломата, украинское вторжение на Курщину имеет более политическую, чем территориальную ценность.

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