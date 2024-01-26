Оккупанты активизировались по всей линии фронта: произошло 94 боевых столкновения – Генштаб

Российские военные оккупанты в 702-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии активизировались по всей линии фронта. В сутки произошло 94 боевых столкновения, враг активно применяет авиацию и БПЛА FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, подчеркивает командование ВСУ.

За сутки враг нанес 8 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области, и совершил 38 обстрелов из РСЗО по населенным пунктам Украины (к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения).

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность, совершает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 12 атак у Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 7 атак в районах Тернов и Торского Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отразили 10 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где захватчики безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевки и еще 9 атак неподалеку от Опросного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенным пунктам.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать захватчиков возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника севернее Приютного, южнее Красного и западнее Вербового Запорожской области. Под артиллерийские и минометные обстрелы попало более 15 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении в течение суток противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра. Артиллерийские обстрелы противника накрыли более 10 населенных пунктов Херсонщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW считают, что оккупанты продвинулись возле Авдеевки, но у ВСУ тоже есть успехи. Так, по данным аналитиков, российские войска продвинулись юго-западнее Степного (к северо-западу от Авдеевки) и на улице Спортивной в самом южном жилом районе города. Вместо этого ВСУ продвинулись на 100 метров возле ресторана "Царская охота".