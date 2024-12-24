Оккупанты активизировались по всей линии фронта: в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала суток до 16:00 24 декабря на линии фронта произошло уже 179 боевых столкновений. Наибольшую активность враг сохранял на Покровском и Кураховском направлениях: на них пришлось 70 российских атак за неполные сутки.

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Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. О ситуации рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе рассказали, что с начала суток от российских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали громады населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей: Горск, Хриновка, Покровка, Порозок, Майское, Славгород, Видродженское, Тимофеевка, Александровка и Пономаренки.

На Харьковском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском направлении российские оккупанты 19 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Восемь боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 18 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Зеленый Гай, Новоегоровка, Макеевка, Терны, Торское и в направлении Григоровки, семь боев продолжаются до сих пор. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

В районе населенного пункта Белогоровка на Северском направлении враг один раз пытался прорвать наши позиции.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили пять атак российских захватчиков в районе Часова Яра.

На Торецком направлении агрессор предпринял 11 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 45 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волково и Нововасилевки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 32 атаки противника, 13 боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 25 раз в сторону населенных пунктов Петропавловка, Шевченко и в районе Курахово. Пятнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отражено.

На Времевском направлении продолжаются девять вражеских атак, за день наши воины уже отразили 11 штурмовых действий противника в районах Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Великой Новоселки и Сторожевого. Авиация противника сбросила управляемые авиационные бомбы на Темировку и Зеленое Поле.

На Приднепровском направлении враг предпринял одну безрезультатную попытку штурма позиций украинских подразделений.

В Курской области украинские воины отразили 20 атак захватнических войск, десять боестолкновений продолжаются.

"На остальных направлениях – без особых изменений", – добавили в Генштабе.

Напомним, накануне, 23 декабря, потери российских захватчиков составили 1630 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 30 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 44 БПЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и 3 единицы специальной техники.

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