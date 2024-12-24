ВСУ отминусовали еще 1630 захватчиков из рядов армии РФ и 30 бронемашин

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – около 777 720 оккупантов были ликвидированы и ранены. Из них примерно 1630 захватчиков попали в этот список за минувшие сутки.

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Также защитники уничтожили еще 143 единицы военной техники и вооружения врага. Обновленные данные о его потерях 24 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне в рядах ВС РФ было отминусовано 30 боевых бронированных машин (всех 19 915), десять артиллерийских систем (21 323) и девять танков (9624).

С неба украинские воины "приземлили" еще 44 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 20 834), на земле сожгли 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 32 086), три – специальной техники (3667) оккупантов.

За время от 24 февраля 2024 года Силы обороны также уничтожили 2948 крылатых ракет, 1256 РСЗО, 1030 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, по предварительным данным, на территории Курской области РФ было ликвидировано и ранено более 3000 солдат из КНДР. Ранее в ССО показали кадры, как только один экипаж операторов за три дня отминусовал 77 северокорейских военных, еще десятки были ранены.

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