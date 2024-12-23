Оккупанты активизировались вблизи Большого Потемкинского острова: Волошин рассказал о ситуации

Российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться на южном направлении к Херсону. Их целью является высадка на остров Казацкий, также они активизировались и на острове Большой Потемкинский.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает "Укринформ". Противник постоянно атакует наших защитников с помощью дронов, авиации и наносит удары неуправляемыми авиационными ракетами.

"Ситуация на островах без изменений. Враг ежедневно продолжает проводить разведывательно-поисковые действия, "прощупывает" нашу оборону, наши огневые средства. Активнее всего он их проводит на острове Казацкий и в последнее время активизировался на острове Большой Потемкинский", – подчеркнул Волошин.

Также по его словам, оккупационные войска, пользуясь погодными условиями, прибегают к штурмовым действиям, однако Вооруженные силы обнаруживают и уничтожают врага. Каждый день оккупанты теряют живую силу и плавсредства, ни одна их попытка закрепиться на островах не имела успеха.

Спикер Сил обороны Юга не исключает, что россияне попытаются провести какие-то действия с помощью малых групп пехоты. Также в подразделениях противника идет постоянное восстановление потерь.

"У них постоянно прибывает пополнение, постоянно прибывает техника, лодки, располагаем информацией, что двигатели к моторным лодкам пришли и т.д. Однако количество их остается постоянным", – рассказал Волошин и добавил, что враг постоянно проводит подготовку штурмовых групп для преодоления водных препятствий, форсирования рек и действий на островах.

Напомним, оккупанты планируют новое наступление на Херсон. Россияне активно готовятся и уже собрали 300 лодок для форсирования Днепра. Враг пытается установить контроль над речными островами, чтобы приблизиться к западному берегу Херсона. Недавно оккупанты совершили масштабную атаку на Казацкий остров, расположенный недалеко от Новой Каховки, к северо-востоку от города.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия также направила около 150 тысяч солдат на три самых активных направления фронта на востоке и юго-востоке Украины. Речь идет о передовой линии под Покровском, Курахово и Времевкой в Донецкой области. Только на Покровском направлении сосредоточено до 70 тысяч оккупантов.

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