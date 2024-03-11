Оккупанты активизировались возле Новомихайловки и подтягивают резервы: Лыховий рассказал о ситуации. Карта

Войска Российской Федерации активизировали операции в направлении села Новомихайловка (Покровский район) и на Времьевском выступе (это села Урожайное и Старомайорское Волновахского района Донецкой области). Там фиксируется подтягивание вражеских резервов.

Об этом 11 марта в эфире "Єдиних новин" заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий. Он сказал, что в ночь на понедельник на указанных участках фронта захватчики "начали проводить несколько более активные, чем обычно, действия".

ВС РФ хотят наступать в районах Новомихайловки, Георгиевки, города Красногоровка. "Но что касается сегодняшних суток, то потерь позиций не допущено, успеха противник не имел", – сообщил украинский военный.

На Новопавловское направление (район Новомихайловки) оккупанты с другого участка перебросили резервы – танковый полк.

Авдеевское и Новопавловское направления остаются самыми горячими. "За вчера [10 марта] одну позицию было потеряно, но две позиции восстановлено", – заявил Лыховий.

По его словам, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" происходит более 60% боевых столкновений от общего количества по всей линии фронта.

10 марта здесь произошло 45 боестолкновений, оккупанты нанесли 25 авиа- и три ракетных удара, совершили 1053 обстрела, 90 атак дронами-камикадзе.

На Новопавловском направлении было зафиксировано 25 попыток штурмовых действий, на Авдеевском – 17, на Ореховском – три.

Как писал OBOZ.UA, всего согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 10 марта в нашей стране произошло 64 боевых столкновения.

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