Оккупанты активны на пяти направлениях фронта, произошло 40 боевых столкновений – Генштаб

В Украине начались 515-е сутки полномасштабной войны, на которые войска агрессора РФ и дальше сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне там произошло около 40 боевых столкновений: защитники отбили атаки врага в сторону Авдеевки, Марьинки, вокруг Бахмута, нанесли ему потери и на других участках фронта.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 23 июля. Отмечается, что этой ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории страны, информация о его последствиях уточняется.

За прошедшие сутки захватчики атаковали наши регионы ударными дронами типа Shahed, однако все пять таких БПЛА бойцы Сил обороны уничтожили. Кроме того, ВС РФ нанесли четыре ракетных, 58 авиационных ударов и произвели 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.

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