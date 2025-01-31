Оккупанты атаковали Черноморск на Одесщине: среди пострадавших – врач, который в момент удара проводил операцию. Фото

Страна-агрессор Россия третий день непрерывно терроризирует Одесскую область ударными дронами, в частности в ночь на 31 января атаковала Черноморск. В городе повреждена гражданская инфраструктура, пострадали четыре человека.

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Среди травмированных – врач, который во время вражеских ударов проводил операцию. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, в Черноморске в результате дроновой атаки получили повреждения городская больница, частный жилой дом, административное здание, зерновой склад и грузовые автомобили.

"Пострадали четыре человека. Все ранены в состоянии средней степени тяжести. Двое госпитализированы, другие лечатся амбулаторно", – уточнил Кипер.

Он добавил, что также из-за вражеского удара возникли проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода. Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением света в домах жителей.

"Все другие специальные службы работают над ликвидацией атаки. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины", – отметил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 января Россия атаковала Одессу и район ударными дронами и ракетой: цели были уничтожены, но обломками повреждены многоэтажки, школа и склад с зерном, вспыхнули автомобили. Четверо человек, среди которых 91-летний дедушка, пострадали из-за действий РФ.

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