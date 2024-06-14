Оккупанты атаковали Днепропетровщину, пострадала 17-летняя девушка

Российские оккупанты атаковали Мировскую общину в Никопольском районе Днепропетровской области. Под ударом оказался частный дом.

Видео дня

Пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг ранил 17-летнюю девушку. Она пострадала во время атаки на Мировскую общину Никопольского района. Агрессор ударил дроном-камикадзе. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Поврежден частный дом", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в этот же день оккупанты атаковали Станислав из беспилотников. Захватчики убили 54-летнего мужчину. Пострадал гражданский мужчина 44 лет: у него медики диагностировали контузию.

Также сообщалось, что оккупанты дроном атаковали автобус с десятками человек на Сумщине. Пострадали три гражданских.