Оккупанты дроном атаковали автобус с десятками людей на Сумщине: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска совершили очередной террористический акт в Сумской области. Враг атаковал дроном автобус с десятками людей.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. "Враг продолжает совершать преступления против мирного населения Сумщины!" – говорится в сообщении.

Так, с утра 14 июня российские войска с помощью FPV-дрона обстреляли социальный автобус в Эсманской общине Шосткинского района.

Отмечается, что в автобусе находились более 20 человек.

По предварительным данным, три женщины получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим предоставлена медицинская помощь, все пассажиры эвакуированы.

Последствия вражеской атаки уточняются.

"Берегите себя и родных, воспользуйтесь возможностью эвакуации в более безопасные места", - добавили в Сумской ОВА.

Напомним, войска России днем 13 июня нанесли удар с минометов по Дарьевской общине Херсонщины. В результате обстрела погиб 40-летний житель села Токаровка, который просто шел по улице.

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Днем 13 июня российские террористы в очередной раз атаковали Новомосковск Днепропетровской области. В городе начался пожар, ранения получили шесть человек, из них двое несовершеннолетних трех и двенадцати лет.

А днем 12 июня войска России ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. Атака российских военных преступников пришлась на жилищный сектор, в результате чего девять человек погибли, 32 получили ранения, в том числе пятеро детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье 12 июня раздался взрыв. Целью врага был один из объектов критической инфраструктуры, есть повреждения, однако обошлось без пострадавших.

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