В Запорожье прогремел взрыв: первые детали

В Запорожье днем 12 июня прогремел взрыв. В городе и области в это время не была объявлена воздушная тревога.

Как передает корреспондент OBOZ.UA, взрыв прозвучал около 12:48. "Взрыв в Запорожье", – информировал по состоянию на 12:49 руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

В 12:50 в городе сообщили о повторном звуке взрыва.

Тревогу в Запорожье объявляли в 08:51, Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе баллистики с востока.

Отбой в области объявили в 11:28.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Запорожье востановили движение по плотине ДнепроГЭС, которая пострадала вследствие атаки РФ 1 июня.

Напомним также, накануне в СБУ сообщили о задержании двух агентов ФСБ в Запорожье, которые готовили ракетный удар по заводам корпорации "Мотор Сич".

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