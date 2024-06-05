В Запорожье возобновили дорожное движение по плотине ДнепроГЭС после недавней ракетной атаки. Видео

Дорожное движение по плотине ДнепроГЭС уже частично восстановлено. Она пострадала в результате российских обстрелов в субботу, 1 июня.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он отметил, что за 4 дня с момента вражеского обстрела люди, которые занимались возобновлением движения, сделали невероятное.

"Государственная специальная служба транспорта, работники станции, коммунальщики города, подрядчики ООО "Промышленный альпинизм" и ООО "Автомагистраль-Юг", специалисты Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского, патрульная полиция, областная и городская власть. Все работали чтобы жители Запорожья как можно скорее могли передвигаться между двумя берегами безопасно и без пробок", – написал он.

В полиции области также отметили, что движение по плотине Днепровской ГЭС возобновлено для легкового транспорта и маршрутных такси.

"Будьте внимательны, движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении со скоростным ограничением 30 км/ч. Соблюдайте правила дорожного движения, обращайте внимание на установленные временные дорожные знаки, будьте взаимовежливы и уважайте друг друга на дороге", – отметили в полиции. что патрульные будут обеспечивать регулировку дорожного движения.

Там также напомнили водителям транспортных средств о запрещении движения плотиной транспорта, вес которого превышает 3,5 тонны. Отмечается, что движение грузовых транспортных средств осуществляется через Хортица Вантовым, Арковым и мостом имени Преображенского.

"Учитывайте эту информацию при планировании маршрута", – резюмировали в полиции области.

Как сообщал OBOZ.UA, после массированной российской атаки движение по плотине Днепровской ГЭС было перекрыто на все выходные дни 1 и 2 июня. Все профильные службы работали над возобновлением движения.

Напомним, ночью 1 июня Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. В ряде регионов сработало ПВО.

На этот раз враг снова пытался попасть по энергетическим объектам – и кое-где успешно. Утром 1 июня министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ атаковала энергообъекты в пяти областях Украины: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской.