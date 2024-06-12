Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому сектору Кривого Рога: есть пострадавший

Днем среды, 12 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. Атака пришлась на жилищный сектор, в результате чего пострадали люди.

Перед этим украинцев предупреждали о скорой воздушной цели врага. Об этом сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв", – говорится в сообщении.

Он призвал горожан не снимать последствия вражеской атаки.

"Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – подчеркнул Вилкул.

Перед взрывом в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Тем временем Воздушные силы ВСУ сообщили, что зафиксировали скоростную цель в направлении Кривого Рога.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что россияне попали в жилищный сектор. Предварительно есть пострадавшие.

Остальные детали пока неизвестны.

"Воздушная тревога продолжается. Не оставляйте безопасные места до отбоя", - добавил Лысак.

Напомним, в Запорожье днем 12 июня раздался взрыв. В городе и области в это время не была объявлена воздушная тревога. Целью врага был один из объектов критической инфраструктуры, повреждения, однако обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Запорожье возобновили движение плотиной ДнепроГЭС, пострадавшей в результате атаки РФ 1 июня.

Напомним, накануне в СБУ сообщили о задержании двух агентов ФСБ в Запорожье, которые готовили ракетный удар по заводам корпорации "Мотор Сич".

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