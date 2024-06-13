Оккупанты атаковали Новомосковск: пострадали дети, повреждены дома

В четверг, 13 июня, российские террористы в очередной раз атаковали Новомосковск Днепропетровской области. В городе начался пожар, есть пострадавшие, среди которых дети.

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Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, среди раненых двое детей трех и двенадцати лет.

У 3-летней девочки взрывная травма, ссадины и царапины. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

У другой девочки, 12 лет, острая реакция на стресс.

"Оправляться будет дома", – отметил Лысак.

Глава ОВА также сообщил, что из-за атаки оккупантов повреждены 9 жилых домов. Возник пожар.

"Детали выясняем", – добавил Лысак.

В сети обнародовали фото и видео с места разрушений. На кадрах видны выбитые окна и разрушенный фасад одного из пострадавших домов.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики вчера, 12 июня, с самого утра также нанесли удар по Новомосковску. В городе раздалось несколько взрывов, на месте прилета вспыхнул пожар.

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