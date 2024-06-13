Оккупанты атаковали Новомосковск: пострадали дети, повреждены дома
В четверг, 13 июня, российские террористы в очередной раз атаковали Новомосковск Днепропетровской области. В городе начался пожар, есть пострадавшие, среди которых дети.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, среди раненых двое детей трех и двенадцати лет.
У 3-летней девочки взрывная травма, ссадины и царапины. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
У другой девочки, 12 лет, острая реакция на стресс.
"Оправляться будет дома", – отметил Лысак.
Глава ОВА также сообщил, что из-за атаки оккупантов повреждены 9 жилых домов. Возник пожар.
"Детали выясняем", – добавил Лысак.
В сети обнародовали фото и видео с места разрушений. На кадрах видны выбитые окна и разрушенный фасад одного из пострадавших домов.
Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики вчера, 12 июня, с самого утра также нанесли удар по Новомосковску. В городе раздалось несколько взрывов, на месте прилета вспыхнул пожар.
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