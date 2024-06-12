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Оккупанты атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, вспыхнул пожар

Анна Паскевич
War
1 минута
2,0 т.
Оккупанты атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, вспыхнул пожар

Войска России утром 12 июня нанесли удар по городу Новомосковск Днепропетровской области. Там прогремело несколько взрывов, на месте прилета вспыхнул пожар.

О попадании по состоянию на 09:53 утра сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Враг атаковал Новомосковск. Из-за попадания возник пожар. Информация уточняется", – написал он в официальном Telegram-канале.

Оккупанты атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, вспыхнул пожар

Воздушная тревога на Днепропетровщине была объявлена ​​в 08:51 утра. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

О первых взрывах в городе сообщили уже около 08:55.

Оккупанты атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, вспыхнул пожар
Оккупанты атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, вспыхнул пожар
Оккупанты атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, вспыхнул пожар
Оккупанты атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, вспыхнул пожар
Оккупанты атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, вспыхнул пожар
Оккупанты атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, вспыхнул пожар
Оккупанты атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, вспыхнул пожар
Оккупанты атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, вспыхнул пожар

Дополняется...