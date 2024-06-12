Оккупанты атаковали Новомосковск на Днепропетровщине, вспыхнул пожар
Войска России утром 12 июня нанесли удар по городу Новомосковск Днепропетровской области. Там прогремело несколько взрывов, на месте прилета вспыхнул пожар.
О попадании по состоянию на 09:53 утра сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Враг атаковал Новомосковск. Из-за попадания возник пожар. Информация уточняется", – написал он в официальном Telegram-канале.
Воздушная тревога на Днепропетровщине была объявлена в 08:51 утра. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
О первых взрывах в городе сообщили уже около 08:55.
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