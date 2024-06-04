В Днепре во время тревоги прогремели взрывы, поднялся дым

Утром во вторник, 4 июня, в Днепре прогремели громкие взрывы во время воздушной тревоги из-за угрозы российских ударов. Затем над городом поднялся столб дыма.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Там опубликован ряд кадров, без привязывания к возможному месту прилета.

Отмечается, что первый взрыв в городе прогремел после 05:00, впоследствии было еще несколько. Очевидцы заявили, что на месте поражения или падения обломков начался сильный пожар.

В сети опубликовали фото дыма, поднявшегося над одним из районов Днепра. Также жители показали мелкие обломки, которые они находили на улицах.

По некоторым данным, на Днепр летели российские ракеты Х-59. Взрывной волной в квартирах днепрян выбило окна, их жилье получило определенные повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 23 мая страна-агрессор РФ ударила по пригороду Днепра баллистической ракетой. В Днепровском районе возник пожар, никто не пострадал.

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