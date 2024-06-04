Защитники неба сбили две ракеты 'Искандер' и два БПЛА, которыми атаковала Россия

Силы противовоздушной обороны Украины ночью и утром 4 июня отработали для отражения очередной российской атаки. В небе над Днепром были сбиты две ракеты типа "Искандер-К", а на севере – несколько беспилотников.

В общем враг применил четыре дрона, вид которых еще не устанавливается. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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