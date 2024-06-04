От взрыва содрогнулся дом: житель Днепра рассказал о моменте ракетного удара РФ. Видео

Вследствие падения обломков российских ракет в Днепре повреждены дома в частном секторе, ранены шесть человек. Местные жители слышали два взрыва, от ударной волны выбило стекла и сорвало кровлю.

Как рассказал "Суспільному" очевидец атаки Андрей, в момент прилета он был дома. Его окна остались на месте, однако вылетела москитная сетка.

"Мы слышали пролет ракеты и взрыв рядом с нами. От взрывной волны – у меня было открыто окно – у меня вылетела москитная сетка в палисадник. Окно самортизировало, там был книжечка подложена. Стекла остались целые, единственное поломало люстру", – сказал Андрей.

Потом последовал второй пролет и второй удар ракеты, говорит мужчина.

"Осыпалась штукатурка, появились трещины на галтелях (отделка для углов между потолком и стенами. – Ред.), на потолке. У соседей сорвало шиферный лист. Там можно увидеть осколки шиферного листа. Встряли, как кинжал в сухую летнюю землю. Может, у соседей повырывало окна взрывной волной", – рассказал житель Днепра.

Он добавил, что взрывов было два, его дом буквально "подскочил".

"Я был в квартире, я просто подскочил с дивана и после первого удара я закрыл резко окно. И тут сразу последовал второй удар, дом подпрыгнул на месте", – рассказал мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 4 июня войска России пытались ударить по Днепру двумя ракетами, которые сбила ПВО. Вследствие падения обломков возникли повреждения инфраструктуры и получили ранения шесть жителей, в том числе одномесячный ребенок.

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