В Днепре во время тревоги слышали звук взрыва

В Днепре днем 23 мая раздался взрыв. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

По словам очевидцев, после взрыва в небе появилось задымление. Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 9:50 утра четверга, взрыв прогремел около 12:07.

Перед этим в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

В 12:14 ведомство предупредило о движении скоростной цели – ракеты на Днепр.

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