Россияне обстреляли Днепропетровщину: погибли работники 'Укрзализныци'

В среду, 15 мая, страна-агрессор снова обстреляла Днепропетровщину. В результате атаки погибли двое работников "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что враг оборвал жизнь Сергея Деревицкого 1976 и Александра Приходько 1973 года рождения.

"Снова печальные новости из Днепропетровщины. Сегодня в результате вражеского обстрела гражданской железнодорожной инфраструктуры погибли двое наших коллег – обозревателей-ремонтников вагонов", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

Как уточнил глава ОГА Сергей Лысак, в Днепре из-за падения обломков сбитой вражеской ракеты погибли мужчины 48 и 51 года. Есть и пострадавший 63 года. Он будет лечиться амбулаторно.

В городе также в результате атаки поврежден инфраструктурный объект, админздание, приют для животных, пяти- и двухэтажки.

"А еще – 6 частных домов, 2 хозяйственные сооружения, авто, линия электропередач. Произошло несколько пожаров, которые оперативно ликвидированы", – сообщили в ОГА.

Кроме того, агрессор четырежды бил по Никопольщине дронами-камикадзе и пять раз из артиллерии. Под ударом вновь находились Никополь, Красногригорьевская, Мировская и Марганецкая общины. Люди не пострадали.

Отмечается, что были повреждены 4 частных дома. Один из них загорелся, огонь спасатели потушили. Разбиты спортклуб, микроавтобус, грузовик, газопровод и линия электропередач.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 15 мая, российские оккупанты нанесли удар по Днепру. Был поражен инфраструктурный объект.

Напомним, ранее стало известно, что 15 мая оккупанты ударили по Сумщине. Артиллерийским огнем они покрыли Эсманьскую поселковую общину Шосткинского района Сумщины. Жертвой обстрела стала одна мирная жительница.

Также сообщалось, что оккупанты ударили авиабомбой по Харьковщине: повреждена больница. Пострадали сотрудники медучреждения.