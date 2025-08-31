Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: повреждены дома, есть пострадавшие. Фото

Войска страны-агрессора России нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины. Оккупанты применили дроны, "Грады" и тяжелую артиллерию. Пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии.

О последствиях атак утром 31 августа сообщил руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Он также обнародовал фото последствий обстрелов.

Оккупанты били по жилым домам

По словам чиновника, армия РФ терроризировала два района Днепропетровщины: Никопольский и Синельниковский.

В частности, враг атаковал Никополь, Марганецкую, Покровскую, Червоногригорьевскую и Мировскую громады Никопольщины.

Пострадал 46-летний мужчина. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Повреждены два многоквартирных дома и нежилое здание. Разрушены семь частных домов, семь хозяйственных построек, еще одна – уничтожена.

Кроме того, задело два гаража, линии электропередач и газопроводы.

На Синельниково агрессор направил БПЛА. Вспыхнул пожар, по состоянию на утро его уже потушили.

В Покровской поселковой общине Синельниковского района ранения получила 58-летняя женщина.

Горела крыша частного дома. Огонь потушили.

Кроме того, по уточненной информации, днем в субботу, 30 августа, армия России ударила беспилотником и по Петропавловской громаде. Там изуродован частный дом, загорелась хозяйственная постройка.

По данным ПвК, в ночь на воскресенье защитники неба уничтожили над Днепропетровской областью 11 вражеских дронов.