Оккупанты атаковали Украину 142 БПЛА: силы ПВО сбили 126 целей

Российская оккупационная армия продолжила терроризировать Украину дроновыми атаками. Ночью 31 августа захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 126 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 142 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., Чауда – ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Напомним, в ночь на 30 августа под атакой российских захватчиков было Запорожье. Сначала враг направил на город ударные БПЛА, а затем и ракеты, прогремели взрывы, возникли пожары. Есть разрушения, 34 человека получили ранения, один погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, войска государства-агрессора РФ в ночь на 31 августа запускали дроны-камикадзе по Украине, и одной из целей был город Черноморск в Одесской области. Предварительно, на этом направлении было зафиксировано более полусотни вражеских "Шахедов" и беспилотников-имитаторов.

