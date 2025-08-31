Одесщину атаковали 'Шахеды', прогремели взрывы – СМИ

Войска государства-агрессора РФ в ночь на 31 августа запускали дроны-камикадзе по Украине, и одной из целей был город Черноморск в Одесской области. Предварительно, на этом направлении было зафиксировано более полусотни вражеских "Шахедов" и беспилотников-имитаторов.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали, что в акватории Черного моря фиксировалось большое скопление ударных БПЛА. Пресс-служба четыре раза заявляла об особой угрозе для Черноморска: около 23:30 субботы, около 00:20, 00:40 и 01:30 воскресенья.

Местные паблики писали о многочисленных взрывах, а также перебоях с электроэнергией. Некоторые неофициальные источники называли этот обстрел рекордным для Черноморска.

В ДТЭК заявили об аварийных ремонтных работах, указав, что ориентировочное время восстановления электроэнергии – до 20:38 воскресенья, 31 августа.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, ночью 30 августа Россия осуществила массированный комбинированный удар по нескольким регионам Украины. Оккупанты тогда применили 510 дронов, 8 баллистических и 37 крылатых и авиационных ракет. О том, как отработала наша ПВО, читайте в материале по ссылке.

