Оккупанты атаковали Украину сотнями дронов и ракетами: силы ПВО сбили 548 целей

Российская оккупационная армия продолжила терроризировать Украину дроновыми атаками. Ночью 30 августа захватчики в очередной раз запустили сотни БПЛА и ракеты

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 548 БПЛА и ракет. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 510 ударными дронами типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов и ракетами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

Также путинские террористы запускали 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской области и Краснодарского края РФ, 37 крылатых и авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59 (районы пусков из Саратовской области РФ, Акватории Черного моря и оккупированной части Запорожской области).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 548 воздушных целей: 510 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов; 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59. Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации.

Напомним, 30 августа под атакой российских захватчиков было Запорожье. Сначала враг направил на город ударные БПЛА, а затем и ракеты, прогремели взрывы, возникли пожары. Есть разрушения, десятки человек получили ранения, один погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 27 августа, после более тихих последних дней и ночей Россия утроила атаку на Украину, запустив большое количество ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов из ряда локаций. Часть дронов летела в сторону столицы, много БПЛА было в северных областях.

