РФ запустила 'Шахеды': большинство областей – красные

Вечером в среду, 27 августа, после более тихих последних дней и ночей Россия начала атаку на Украину, запустив большое количество ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов с ряда локаций. Часть дронов летела в сторону столицы, много БПЛА в северных областях.

О движении вражеских дронов информируют Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. По состоянию на 21:28 над Украиной фиксировали 57 вражеских БПЛА.

В ВС ВСУ информировали об угрозе дронов для Запорожья, Днепра, Сум, Киева и Полтавы. Были слышны взрывы, работали силы ПВО.

В 21:55 БПЛА над Украиной было уже 74.

